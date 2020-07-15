Мошенники научились обманывать клиентов Сбербанка с помощью номера 900

Преступники придумали новую схему мошенничества, при которой они используют сервисы Сбербанка по открытию счетов. Для подтверждения подлинности звонка мошенники отправляют пользователям сообщения с официального номера банка 900.

Подобные случаи обмана зафиксировали сами пользователи Сбербанка, а сотрудники кол-центра организации подтвердили ТАСС, что так действительно можно украсть личные данные людей.

Схема работает так: пользователю звонит якобы сотрудник Сбербанка и сообщает о неудачных попытках входа в интернет-банк. Для предотвращения таких случаев мошенник предлагает открыть резервный счет, но для этого просит озвучить конфиденциальную информацию — номер карты и срок ее действия. Если пользователь что-то подозревает и отказывается сообщать свои личные данные, подставной сотрудник банка предлагает удостовериться в его правоте и отправить клиенту СМС-сообщение с номера 900, который, как всем известно, принадлежит Сбербанку.

Пользователю действительно приходит СМС с указанного номера с кодом, он верит мошеннику и сообщает всю нужную ему информацию.

Такой обман возможен из-за использования сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета для ИП, с помощью которого любой желающий может отправить пользователям Сбербанка сообщение с короткого номера 900. Для этого нужно знать номер телефона получателя и заполнить специальную анкету в сервисе.

Пресс-служба Сбербанка заявила ТАСС, что отправить таким способом СМС клиенту кредитной организации невозможно.