Мошенники нашли новый способ похищать деньги через смартфон

Мошенники пытаются заставить людей установить программу удаленного доступа на смартфон. При ее помощи они могут вывести деньги у клиентов банков. Уже сейчас подсчитана средняя сумма ущерба по такому вида кражи средств — для крупного банка она составит от шести до десяти миллионов рублей.

Каждый месяц система Secure Bank фиксирует более тысячи попыток при помощи новой схемы вывода денег, в которой используется программа удаленного доступа.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новая система данных россиян. Ее хотят создать для того, чтобы идентифицировать банковских клиентов по номеру телефона. Таким образом хотят противостоять мошенникам и назойливым коллекторам. Сейчас инициатива существует в виде законопроекта. Его подготовило правительство России.