  • Мошенники нашли новый способ похищать деньги через смартфон

    23 октября 2019, 08:06

    Алена Пинаева

    Приложение с удаленным доступом приведет к потере денег у клиентов банков. О новом способе мошенничества рассказал в интервью РИА «Новости» гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
    Мошенники нашли новый способ похищать деньги через смартфон

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    Мошенники пытаются заставить людей установить программу удаленного доступа на смартфон. При ее помощи они могут вывести деньги у клиентов банков. Уже сейчас подсчитана средняя сумма ущерба по такому вида кражи средств — для крупного банка она составит от шести до десяти миллионов рублей.

    Каждый месяц система Secure Bank фиксирует более тысячи попыток при помощи новой схемы вывода денег, в которой используется программа удаленного доступа.

    Ранее сообщалось, что в России может появиться новая система данных россиян. Ее хотят создать для того, чтобы идентифицировать банковских клиентов по номеру телефона. Таким образом хотят противостоять мошенникам и назойливым коллекторам. Сейчас инициатива существует в виде законопроекта. Его подготовило правительство России.