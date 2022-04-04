Мошенники начали рассылать россиянам письма о долгах от лица ФССП

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени якобы Федеральной службы судебных приставов с требованиями погасить долг. Об этом сообщили на сайте Сбербанка.

Злоумышленники массово рассылают письма, в которых выступают якобы от имени ФССП. В поддельных письмах копируется фирменный стиль ведомства — шрифт, дизайн и логотипы.

В таких письмах сообщается, что автоматическая система мониторинга якобы выявила у человека долги по налогам и сборам. И если он в ближайшее время не «погасит задолженность», то его внесут в реестр недобросовестных плательщиков, а счета и карты заблокируют. Чтобы этого избежать, предлагается перейти по ссылке на фишинговый сайт и ввести там данные своей карты.

«Страница, на которую ведет ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счет, а не в пользу ФССП», — предупредили в Сбербанке.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов напомнил, что проверить имеющиеся задолженности в ФССП можно на портале госуслуг или официальном сайте ведомства.

Ранее россиянам сообщили, по каким признакам можно распознать мошеннические онлайн-магазины.