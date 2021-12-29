Мошенники начали рассылать россиянам фейковые новогодние розыгрыши

Мошенники начали рассылать фейковые новогодние розыгрыши, которые якобы проводят известные ретейлеры. Новую схему обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» зафиксировала скам-схему с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ретейлеров. Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах», — описали схему в пресс-службе компании для ТАСС.

Призы в таких рассылках предлагаются самые разные — от 500 тысяч рублей до одного миллиона. Принять участие очень просто — нужно ответить на несколько вопросов и поделиться лотереей с другими. После этого, чтобы продолжить, мошенники просят внести денежный взнос.

Такие розыгрыши существовали и раньше, но сейчас злоумышленники активизировались и начали использовать Новый год как инфоповод для своих фейковых лотерей. Деньги можно потерять, оплачивая «продолжение участия», «комиссию за приз» или же введя данные банковской карты на фишинговой странице. Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова напомнила, что нужно очень внимательно проверять сайты, которые просят оставить свои данные, и относиться к щедрым предложениям критически.