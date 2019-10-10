  • Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

    10 октября 2019, 17:17

    Алексей Сахаров

    Центробанк обнаружил новый способ мошенников своровать данные с карт россиян. Злоумышленники стали использовать технологию подмены номеров.
    Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

    «Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения», — указано в документе ЦБ. Доклад процитировало РИА «Новости».

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    Как заметили авторы, самый критический момент в хищениях средств с карт — человеческий фактор. Россияне, которым поступают звонки и SMS с, казалось бы, «правильных» номеров банков, не ожидают, что их пытаются обмануть. По этой причине с легкостью сообщают мошенникам секретные сведения, скачивают сомнительные приложения — а потом остаются без средств.

    «И здесь решающим является второй фактор — уровень критичности мышления», — заметили авторы документа.

    Как заметила на полях FINOPOLIS 2019 глава Центробанка Эльвира Набиуллина, один из факторов уязвимости — человеческий. По словам руководителя Банка России, все отечественные финансовые институты достаточно ответственно относятся к этому вопросу и активно работают над обеспечением безопасности.