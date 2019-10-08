Мосгорсуд признал незаконной платную регистрацию на рейсы «Победы» за границей

Грузчик рассказал, как защитить багаж от потери при перелете Подробнее

В апреле Щербинский районный суд вынес решение в пользу лоукостера. Прокуратура обжаловала его в Московском городском суде.

Согласно федеральным авиационным правилам перевозчик обеспечивает регистрацию пассажиров и оформление багажа в аэропорту. Мосгорсуд счел, что дополнительная плата за регистрацию в зарубежных аэропортах незаконна.

В прокуратуру обращались пассажиры «Победы», недовольные тем, что плата за регистрацию в размере 25 евро может составлять более половины от стоимости билета.

На сайте «Победы» указано, что с 29 октября 2018 года в зарубежных аэропортах «взимается сбор за услугу регистрации в размере 25 евро за вылетающего пассажира».

От уплаты сбора освобождены дети младше двух лет, а также несовершеннолетние, летящие без сопровождения взрослых.

В российских аэропортах сбор не взимается, сказано в правилах.