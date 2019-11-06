«Мосэнергосбыт» отменит штрафные санкции для клиентов Москвы и Московской области, которые выплатят задолженность по электроэнергии до конца года по акции «Пеневая амнистия».

Источник фото: официальный сайт АО «Мосэнергосбыт»

Амнистия проводится для снижения просроченной дебиторской задолженности клиентов — физических лиц. Сроки проведения акции — с 1 ноября по 31 декабря 2019 года. Если клиент выплатит долги за электроэнергию в полном объеме и выполнит ряд дополнительных условий, для него будет произведено обнуление пени (за исключением признанной в судебном порядке), которые были начислены за несвоевременную оплату.

Для того, чтобы «Мосэнергосбыт» списал неустойку, необходимо своевременно оплатить счета за электроэнергию за октябрь и ноябрь 2019 года‚ включая всю сумму задолженности за предыдущее время. В период с 15 по 26 декабря нужно любым доступным способом передать в «Мосэнергосбыт» показания приборов учета электроэнергии (за исключением потребителей, электросчетчики которых передают сведения автоматически).

Если клиент добровольно оплатит начисленные пени во время проведения акции, то эта сумма будет учтена в оплате электроэнергии будущих периодов.

Если пени были оплачены до 1 ноября 2019 года или же в их отношении есть решение суда о взыскании в пользу АО «Мосэнергосбыт», то акция на них не распространяется.

Итоги акции «Пени исчезают в полночь» подведут уже в следующем году — с 10 по 31 января. При выполнении всех условий потребители получат квитанции за январь с аннулированными пенями.

Директор по работе с дебиторской задолженностью АО «Мосэнергосбыт» Сергей Кюрегян уточнил, что только за 10 месяцев текущего года гражданам — должникам московского региона в качестве пени за просрочку платежей было начислено порядка 250 миллионов рублей.

«Это внушительная сумма, и „Мосэнергосбыт“ впервые в своей истории решил простить ее часть клиентам, которые выполнят простые действия: оплатят электроэнергию и передадут показания счетчика. У москвичей и жителей Подмосковья есть уникальная возможность начать 2020 год с чистого листа», — сделал акцент Сергей Кюрегян.

Директор по работе с дебиторской задолженностью «Мосэнергосбыта» подчеркнул, что это не ежегодная, а разовая акция, и второй подобной в ближайшее время не планируется.

«Мы понимаем, что обстоятельства, по которым люди не смогли вовремя оплатить электроэнергию, у всех разные. Поэтому компания решила дать шанс десяткам тысяч наших клиентов избежать штрафных санкций и со спокойной душой готовиться к новогодним праздникам», — заключил Сергей Кюрегян.

Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте «Мосэнергосбыта».