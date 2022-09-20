Мощный обвал акций начался на российской бирже | 360°

Деньги 20 сентября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Мощный обвал акций начался на российской бирже Акции на российской бирже обвалились в цене Unsplash.com

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На российской бирже начался мощный обвал акций, а участники торгов на Мосбирже активно продают акции «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщили на сайте EADaily со ссылкой на руководителя направления инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексея Антонова.

«Российский рынок акций начал день со снижения, несмотря на то, что внешний фон начал улучшаться еще вчера вечером», — сказал он.

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По его словам, это грозит серьезным ударом по доходам большинства «голубых фишек». Антонов предположил, что даже отметка 2400 пунктов по индексу МосБиржи может не остановить падение рынка.

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Также он напомнил, что недавно правительство предложило увеличить вывозные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых. Такую меру хотят ввести для нефтегазовых экспортеров. По мнению членов правительства, это принесет свыше трех триллионов рублей в 2023–2025 годах.

Антонов предположил, что именно новость о возможном повышении пошлин повлияла на сегодняшние торговые сессии Мосбиржи.

На российской бирже обвалились котировки акций ряда крупных компаний из нефтегазовой и IT-сферы. Среди них — «Газпром», Сбер, «Яндекс» и «Лукойл»

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