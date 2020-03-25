«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Понижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса в России облегчит жизнь абсолютно всем предпринимателям и позволить вывести из тени больше доходов. Так экономисты оценили идею Владимира Путина, предложившего ряд мер для поддержки россиян в условиях коронавируса.

«Мощнейшее решение — это снижение ставки страховых взносов с 30 до 15%. Это вещь, про которую любой предприниматель скажет, что больше всего его она пугала. Это самая большая нагрузка с точки зрения себестоимости продукции», — отметил бывший главный редактор издания «Финанс» Олег Анисимов.

Эксперт обратил внимание на то, что, по словам Путина, эта мера не краткосрочная, а вводится надолго.

Это вещь, которая способна обелить зарплаты потихонечку. И действительно очень сильно снижает затраты предпринимателей. Фактически это большая помощь малому бизнесу и вообще бизнесу Олег Анисимов.

По его мнению, снижение ставки страховых взносов позволит многим предприятиям не закрыться. Анисимов считает, что такой финал до этого грозил 20-30% малых предприятий.

Президент Владимир Путин 25 марта обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он объявил несколько предложений по поддержке в условиях эпидемии. В частности, он предложил на долгосрочной основе снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам.