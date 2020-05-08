Мосбиржа временно прекратила торги на фондовом рынке. Это сбой?

Московская биржа приостановила торги, которые ведутся на фондовом рынке. Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров пояснил «360», при каких условиях происходит подобное.

У каждой биржи есть собственная регуляция. Она и определяет случаи для приостановки торгов. Устроен процесс везде по-разному.

«Как правило, речь идет о резком колебании цен на активы, когда оно превышает определенный, заранее установленный порог. На многих биржах установлены такие правила, что торги прекращаются», — заметил Назаров.

Эксперт добавил, что вряд ли это вариант Мосбиржи — сейчас рынок довольно спокоен. На нем царит «тишь, гладь, да божья благодать». Скорее всего, по мнению специалиста, произошел какой-то технический сбой.

На самой Мосбирже сообщили, что торги на фондовом рынке остановились в 12:08. Причины произошедшего не уточнялись.

«Торги на фондовом рынке возобновятся в 12:50 по московскому времени. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — добавили позже на бирже.