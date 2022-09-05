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Мосбиржа внезапно приостановила торги

Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

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Утром 5 сентября Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Время возобновления и причина приостановки пока неизвестны, сообщили на сайте биржевого холдинга.

«В 10:50 по московскому времени торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются», — сообщили на фондовой бирже.

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Позже представители Мосбиржи заявили, остановка работы произошла из-за ошибки в конфигурации торговой системы. О времени возобновления торгов проинформируют дополнительно.

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Московская биржа является крупнейшим российским биржевым холдингом. В нее входит ПАО «Московская биржа», которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также центральный депозитарий и клиринговый центр.

Аналитик Дмитрий Голубовский ранее посоветовал россиянам избавиться от валюты и вложить деньги в золото. Он объявил, что из-за санкций российские банки утратили возможность зарабатывать доллары для расчетов с вкладчиками.

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