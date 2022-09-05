Важное 05 сентября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мосбиржа внезапно приостановила торги Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 5 сентября Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Время возобновления и причина приостановки пока неизвестны, сообщили на сайте биржевого холдинга.

«В 10:50 по московскому времени торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются», — сообщили на фондовой бирже.

Реклама

Позже представители Мосбиржи заявили, остановка работы произошла из-за ошибки в конфигурации торговой системы. О времени возобновления торгов проинформируют дополнительно.

Реклама

Московская биржа является крупнейшим российским биржевым холдингом. В нее входит ПАО «Московская биржа», которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также центральный депозитарий и клиринговый центр.

Аналитик Дмитрий Голубовский ранее посоветовал россиянам избавиться от валюты и вложить деньги в золото. Он объявил, что из-за санкций российские банки утратили возможность зарабатывать доллары для расчетов с вкладчиками.

0 0 0 0 0 0