Деньги 29 ноября 2023, 16:33 Мосбиржа сообщила о снижении курса доллара и евро

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Утром в среду, 29 ноября, курс доллара на Московской бирже опустился на 40 копеек, составив 89 рублей. Об этом написала «Свободная пресса».

Падение курса евро составило 47 копеек. Сейчас европейская валюта торгуется по 97,70 рубля. Курс юаня оказался на отметке 12,476 рубля.

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Финансовые эксперты прогнозируют укрепление рубля до 88,5 за доллар.

«Сегодня утром рубль восстановился до 89 за доллар, а по итогам дня может укрепиться до 88,5 рубля за доллар с учетом продолжающегося снижения курса доллара относительно мировых валют», — сказали эксперты SberCIB.