13 сентября 2023, 10:28
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя одной из систем
Утром 13 сентября на срочном рынке Мосбиржи приостановили торги. Об этом свидетельствуют данные площадки. Причиной стали неполадки в работе торгово-клиринговой системы.
«Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30», — уточнили на Мосбирже.
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В пресс-службе торговой площадки рассказали ТАСС, что решение приняли из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка. Сбой произошел в утреннюю торговую сессию.
«Принято решение о приостановке торгов с 09:30», — отметили представители биржи.
Специалисты начали диагностику системы. О возобновлении торгов сообщат отдельно.
Срочный рынок Московской биржи — ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.
Мосбиржа
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