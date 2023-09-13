Деньги 13 сентября 2023, 10:28 Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя одной из систем РИА «Новости»

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Утром 13 сентября на срочном рынке Мосбиржи приостановили торги. Об этом свидетельствуют данные площадки. Причиной стали неполадки в работе торгово-клиринговой системы.

«Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30», — уточнили на Мосбирже.

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В пресс-службе торговой площадки рассказали ТАСС, что решение приняли из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка. Сбой произошел в утреннюю торговую сессию.

«Принято решение о приостановке торгов с 09:30», — отметили представители биржи.

Специалисты начали диагностику системы. О возобновлении торгов сообщат отдельно.

Срочный рынок Московской биржи — ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.