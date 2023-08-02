Деньги 02 августа 2023, 19:36 Мосбиржа подвела итоги торгов в июле Общий объем торгов на Мосбирже по итогам июля вырос на 37% РИА «Новости»

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Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в июле этого года значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщили в пресс-релизе биржевого холдинга.

Увеличение объема в денежном выражении составило 103,7 триллиона рублей — на 37% больше, чем в прошлом году. Активнее всего рос рынок акций, подскочивший в 2,5 раза. Рынок облигаций увеличился в 2,3 раза, валютный — на 58%, денежный — на 13%, рынок драгоценных металлов — в 5,3 раза.

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«Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 5,3 раза и составил 53,5 миллиарда рублей (10,1 миллиарда рублей в июле 2022 года), в том числе объем торгов золотом — 52,5 миллиарда рублей (9,5 тонны), серебром — один миллиард рублей (13,0 тонны)», — уточнили в Мосбирже.

Ранее на сайте Мосбиржи обновили данные о курсе американской валюты: доллар поднялся выше отметки в 94 рубля. Евро — 103 рубля.