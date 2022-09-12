Мосбиржа открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран | 360°

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Мосбиржа открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран

Мосбиржа сообщила об открытии рынка акций для нерезидентов из дружественных стран

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Московская биржа с 12 сентября разрешила совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран. Об этом сообщили на сайте биржевого холдинга.  

Кроме того, таким клиентам будут доступны сделки репо/репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями.

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Клиенты-нерезиденты, которые связаны с недружественными государствами и находятся под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с ценными бумагами, кроме акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК.

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Напомним, что в этот перечень входят 53 акции российских эмитентов (обыкновенные и привилегированные). Среди них крупнейшие нефтедобытчики - "Роснефть", "Транснефть", "Татнефть", а также "Газпром". В список также вошли акции "Россетей", "Аэрофлота", "Алросы" и ВТБ, уточнил ТАСС.

Как сообщалось ранее, утром 5 сентября Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Московская биржа - это крупнейший российский биржевой холдинг. В нее входит ПАО «Московская биржа», которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также центральный депозитарий и клиринговый центр.

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