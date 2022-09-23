Мосбиржа не исключила отказ доллара | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Деньги

23 сентября 2022, 03:33

Мосбиржа не исключила отказ доллара

«Известия»: Мосбиржа вскоре может отказаться от торгов долларом

Читать 360tv в

Московская биржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллара к рублю [USD_RUB], заявил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов. Для этого бизнес, который обеспечивает конверсию, могут продать.

«Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары „доллар/рубль“, эта пара будет поддерживаться», — отметил представитель холдинга.

Реклама

Однако он подчеркнул, что доля расчетов в долларах при экспорте и импорте затухает.

Реклама

«Подобные действия, демонстративный отказ от конвертации в одну из валют, можно назвать прецедентом. За ним могут последовать и другие», — сказала заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Ее слова процитировала газета «Известия».

Макаренко объяснила, что в данном случае речь именно о демонстрации того, что операции с долларами из необходимых переходят в разряд побочных, малоинтересных и слабо востребованных рынком.

По мнению аналитика, место доллара не останется пустым. Доминирующую позицию в расчетах между контрагентами может занять юань.

К другим валютам Макаренко призывает относиться с осторожностью.

Авторы:

Доллары США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама