Мосбиржа не исключила отказ доллара | 360°

Деньги 23 сентября 2022, 03:33 Поделиться Telegram

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Viber Мосбиржа не исключила отказ доллара «Известия»: Мосбиржа вскоре может отказаться от торгов долларом РИА «Новости»

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Московская биржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллара к рублю [USD_RUB], заявил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов. Для этого бизнес, который обеспечивает конверсию, могут продать.

«Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары „доллар/рубль“, эта пара будет поддерживаться», — отметил представитель холдинга.

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Однако он подчеркнул, что доля расчетов в долларах при экспорте и импорте затухает.

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«Подобные действия, демонстративный отказ от конвертации в одну из валют, можно назвать прецедентом. За ним могут последовать и другие», — сказала заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Ее слова процитировала газета «Известия».

Макаренко объяснила, что в данном случае речь именно о демонстрации того, что операции с долларами из необходимых переходят в разряд побочных, малоинтересных и слабо востребованных рынком.

По мнению аналитика, место доллара не останется пустым. Доминирующую позицию в расчетах между контрагентами может занять юань.

К другим валютам Макаренко призывает относиться с осторожностью.

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