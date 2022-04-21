Мосбиржа: курс рубля по отношению к доллару растет четвертый день подряд

Российский рубль, по данным Мосбиржи, уже четыре дня подряд растет по отношению к доллару. В среду его позиции укрепились и к евро.

Положительное влияние на курс национальной валюты РФ оказали новости о потенциальной возможности переговоров с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала киевским властям проект документа с формулировками об урегулировании конфликтной ситуации.

Курс доллара к закрытию биржи составлял 76,41 рубля, курс евро — 81,9 рубля. Падение составило 2,7% и 2,6% соответственно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко ответил странам, которые «рассуждают» о покупке российского газа за рубли. Он заявил, что Западу рано или поздно придется отвечать за вред, который санкции нанесли российской экономике. «Хамское» отношение Запада к России и ее интересам не вызывает желания «спасать» европейские государства.