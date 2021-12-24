Мосбиржа: курс доллара вырос по отношению к рублю

Открытие торгов Московской биржи 24 декабря показало рост американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Об этом написала «Экономика сегодня».

Доллар увеличился на 9,75 копейки. Его стоимость достигла 73,39 рубля.

Курс евро увеличился на 10,75 копейки и составил 83,15 рубля.

По словам заведующей кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирины Комаровой, рубль будет «неплохо себя чувствовать» к концу 2021 года. Она добавила, что резкого повышения курса не предвидится.