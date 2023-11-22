Деньги 22 ноября 2023, 10:55 Мосбиржа: курс доллара опустился до 87,7 рубля

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На открытии торгов Московской биржи курс доллара опустился на 16,5 копейки, до отметки 87,7 рубля. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Курс евро упал на 11 копеек, составив 96,07 рубля, а курс юаня, напротив, увеличился на 0,8 копейки, составив 12,3 рубля.

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Заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова высказала мнение, что к Новому году курс доллара снова начнет расти.