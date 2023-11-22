22 ноября 2023, 10:55
Мосбиржа: курс доллара опустился до 87,7 рубля
На открытии торгов Московской биржи курс доллара опустился на 16,5 копейки, до отметки 87,7 рубля. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Курс евро упал на 11 копеек, составив 96,07 рубля, а курс юаня, напротив, увеличился на 0,8 копейки, составив 12,3 рубля.
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Заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова высказала мнение, что к Новому году курс доллара снова начнет расти.
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