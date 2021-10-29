Мосбиржа: евро вырос по отношению к рублю

На открытии торгов Московской биржи курс евро вырос по отношению к рублю на 2,25 копейки. Его стоимость на утро 29 октября составила 82,07 рубля, написала «Экономика сегодня».

Курс доллара не изменился с предыдущих торгов. Его стоимость составляет 72,2 рубля.

По последним данным Банка России, курс доллара на пятницу, 29 октября, увеличился до 70,52 рубля. Курс евро составил 81,83 рубля за денежную единицу.

По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, спад доллара происходит на фоне низких темпов роста промышленности в США и Китае, а также на фоне энергетического кризиса в Европе.