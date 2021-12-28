Мосбиржа: доллар снизился по отношению к рублю

Последние данные торгов Московской биржи свидетельствуют о снижении американского доллара по отношению к рублю. Об этом написало РИА ФАН.

Днем 28 декабря курс доллара упал до 73,4 рубля, потеряв 3,25 копейки, а курс евро вырос на 3,25 копейки и составил 83,2 рубля.

По словам экспертов, укреплению российской валюты способствовали два фактора — ослабление геополитических рисков и пик налоговых платежей.

По данным Центробанка, курс евро на завтра вырос на 0,63 копейки, составив 82,94 рубля. Курс доллара поднялся на 4,43 копейки, достигнув 73,23 рубля.