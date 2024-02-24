Деньги 24 февраля 2024, 14:39 Морской банк рассказал об изменениях в работе после санкций США Морской банк: американские санкции затронули только расчеты в долларах РИА «Новости»

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Введенные США санкции никак не повлияют на деятельность Морского банка, так как они коснулись только расчетов в долларах. Об этом сообщил сайт финансовой организации.

В банке добавили, что он не имеет активов в США, которые американская сторона могла бы заблокировать.

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«Объем этих [долларовых] расчетов в банке минимальный, и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности», — указали в кредитной организации.

Банк также гарантировал клиентам сохранность всех средств, в том числе находящихся на валютных счетах. Все офисы, банкоматы и сервисы работают в обычном режиме.

Ранее о санкциях против России объявил президент США Джо Байден. Белый дом ввел более 500 экономических ограничений, проинформировал «Царьград».

Санкции затронули сферу закупок, ВПК и другие отрасли. Под ограничения попали такие российские банки, как ПАО «СПБ Банк», Банк «Авангард», РостФинанс Банк, Модульбанк и другие финансовые организации.