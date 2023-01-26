Деньги 26 января 2023, 12:26 Морская перевалка российской нефти Urals достигла рекордных показателей Bloomberg: Россия увеличила перевалку Urals в море до рекордных показателей Unsplash

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Перевалка нефти российской марки Urals в море достигла рекордных показателей. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

По их словам, основную роль в этом сыграло введение потолка цен на российские энергоносители. Согласно данным издания, суммарный объем перевалки Urals за декабрь 2022 года и текущий январь составит 19 миллионов баррелей.

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Авторы материала сообщили, что в перевалке такой нефти участвуют пять супертанкеров из порта Сеута на африканском побережье Испании. Согласно данным по отслеживанию танкеров, два из них находятся на территории европейской страны, а три уже отплыли в Азию. Также к концу месяца в Сеуте ожидают прибытие еще шести танкеров с Urals. Они приплывут из портов в Балтийском море.

Ранее Bloomberg сообщал, что введение потолка цен на российские энергоносители — нефть и газ — привело к серьезному снижению доходов бюджета страны. При этом Минфин РФ отмечал, что с момента вступления в силу этого вида санкций — с декабря по январь — средняя цена Urals упала на 19%.