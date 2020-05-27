Морган Стэнли Банк потерял лицензию в Центробанке

Уточняется, что ходатайство направили по решению единственного участника банка о «добровольной ликвидации».

Представители Центробанка отметили, что организация способна удовлетворить требования кредиторов. Морган Стэнли Банк не участвует в системе страхования вкладов.

Через некоторое время для него определят комиссию по ликвидации.