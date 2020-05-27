    27 мая 2020, 14:46

    Морган Стэнли Банк потерял лицензию в Центробанке

    Ольга Ситникова

    Банк России объявил недействительной лицензию московской кредитной организации ООО «Морган Стэнли Банк». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Центробанка.

    Уточняется, что ходатайство направили по решению единственного участника банка о «добровольной ликвидации».

    Представители Центробанка отметили, что организация способна удовлетворить требования кредиторов. Морган Стэнли Банк не участвует в системе страхования вкладов.

    Через некоторое время для него определят комиссию по ликвидации.