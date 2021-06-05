Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем

Российская экономика в целом демонстрирует устойчивость, однако санкции уменьшают возможности бюджета. Также существует постоянный риск новых ограничений, в том числе доступа страны к международным платежным системам, заявили в Moody’s.

Так агентство обосновало инвестиционный рейтинг российских ценных бумаг на уровне Ваа3 со стабильным прогнозом. Этот показатель соответствует рейтингу ВВВ- агентств Standard and Poor’s и Fitch. Надежность ценных бумаг при этом считается ниже средней. Дальше идут спекулятивные ступени рейтинга, где трудно предугадать, что будет с инвестициями.

Как сообщили в Moody’s, несмотря на низкий уровень госдолга и устойчивость в условиях коронавируса, уровень инвестиций, как внутренних, так и внешних, остается низким из-за санкций.

Кроме того, модернизации российской экономики препятствует ограничение доступа к зарубежным технологиям и ноу-хау.

В Moody’s отметили, что считают ограничение доступа России к международным платежным системам маловероятным.