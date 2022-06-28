Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что инвесторы. вложившиеся в российские евробонды, не получили выплаты по ним в должный срок. В этой связи можно говорить о дефолте.

«Держатели суверенного долга России 27 июня не получили купонные выплаты по двум евробондам на сумму 100 миллионов долларов к завершению грес-периода в 30 календарных дней, что, согласно нашему определению, мы рассматриваем как дефолт», — говорится в заявлении агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл дефолт страны — впервые с 1918 года.

Министерство финансов РФ 20 мая сделало выплаты по бондам с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов, а также по бумагам с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, несмотря на то, что выплаты необходимо было делать 27 мая. Такое решение было принято из-за того, чтов дальнейшем власти США отказались продлить лицензию на обслуживание внешнего долга в условиях санкций.

При этом действия западных контрагентов привели к тому, что до держателей акций российские выпаты не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня. Этим событием Вlооmbеrg объяснил «дефолт», но подчеркнул, что он носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян».