Международное агентство Moody’s присвоило банку «Возрождение» позитивный прогноз

На днях финансовый рынок узнал об изменении в лучшую сторону рейтингов одного из старейших российских банков — «Возрождения». Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные депозитные рейтинги Банка в национальной и иностранной валютах с «Ba2» до «Ba1»: прогноз с прежнего статуса «развивающийся» изменен на «позитивный».

Позитивный прогноз отражает ожидания Moody’s относительно вхождения «Возрождения» с 2018 года в крупнейшую финансовую группу ВТБ. Об общей тенденции на оптимистический прогноз в отношении «Возрождения» свидетельствуют и предыдущие «оценки» других известных рейтинговых агентств: так, на сегодняшний день банк «Возрождение» обладает рейтингами национальных агентств АКРА и Эксперт РА, которые были повышены в октябре 2018 года до уровней А-(RU) с прогнозом «стабильный» и «ruА-» с прогнозом «стабильный», соответственно.