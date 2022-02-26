Moody’s отправило рейтинги России и Украины на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Moodу’s поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги России и Украины. Об этом говорится в релизе компании.

Таким образом, суверенный рейтинг России в настоящее время находится на уровне «Ваа3», а рейтинг Украины на уровне «В3». Рейтинги могут быть пересмотрены в сторону понижения. Это вызвано спецоперацией, которая в настоящее время проводится на Украине.

«Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков … включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга», — говорится в релизе агентства.

В настоящее время на Украине проводится специальная военная операция по демилитаризации страны. Решение о начале операции принял 24 февраля президент России Владимир Путин, об этом его попросили главы вновь признанных Донецкой и Луганской народной республик.