08 декабря 2022, 23:46
Монеты с портретом Карла III выпустили в Великобритании
Монеты с изображением Карла III вошли в оборот в Великобритании. Номинал монет — 50 пенсов. Деньги будут распространять с помощью почтовых отделений. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на газету Le Figaro.
Всего выпустят около пяти миллионов монет. Лицо монарха разместили на аверсе. Политик смотрит в левую сторону.
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На реверсе монеты находятся гербовые щиты и символы четырех народов — членов Соединенного Королевства.
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Деньги
Карл III
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