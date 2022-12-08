Деньги 08 декабря 2022, 23:46 Монеты с портретом Карла III выпустили в Великобритании

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Монеты с изображением Карла III вошли в оборот в Великобритании. Номинал монет — 50 пенсов. Деньги будут распространять с помощью почтовых отделений. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на газету Le Figaro.

Всего выпустят около пяти миллионов монет. Лицо монарха разместили на аверсе. Политик смотрит в левую сторону.

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На реверсе монеты находятся гербовые щиты и символы четырех народов — членов Соединенного Королевства.

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