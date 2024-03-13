13 марта 2024, 15:43
Монеты общей массой 130 тонн прошли через нижегородскую площадку Банка России в 2023 году
Более 21 тысячи мешков с монетами общей массой 130 тонн прошли через монетную площадку Банка России в Нижнем Новгороде за 2023 год. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.
Монетная площадка — сервис, где аккумулируются заявки кредитно-финансовых организаций, которые имеют дефицит или профицит монет. Благодаря соответствующей информации организации видят полную картину спроса и предложения.
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