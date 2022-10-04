Монета в честь Зои Космодемьянской появилась в России | 360°

Все новости

Мир

04 октября 2022, 19:22

Тактика смертников. Зачем Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным

Подмосковье

04 октября 2022, 19:22

Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян

Реклама

Подмосковье

04 октября 2022, 19:03

Бесплатную экскурсию в честь Дня Подмосковья провели в Ногинске

Общество

04 октября 2022, 18:59

Фейк: на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях не было международных наблюдателей

Подмосковье

04 октября 2022, 18:55

Конкурс на губернаторскую стипендию для деятелей искусства объявили в Подмосковье

Подмосковье

04 октября 2022, 18:46

Очищать стоки ультрафиолетом начали в Щелкове

Эксклюзив

04 октября 2022, 18:42

Магазин H&M в ТЦ «Каширская плаза» продолжит работу в штатном режиме

Мир

04 октября 2022, 18:35

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму

Знаменитости

04 октября 2022, 18:35

СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева — СМИ

Деньги

04 октября 2022, 18:27

Монета в честь Зои Космодемьянской появилась в России

Читать 360tv в

Центробанк выпустил серебряную монету с изображение Зои Космодемьянской. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По данным радиостанции «Говорит Москва», номинал монеты составил два рубля. Всего в России появится три тысячи экземпляров.

Реклама

Центробанк объявил монету законным средством платежа, поэтому ее будут обязаны принимать в любом месте.

Реклама

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама