Монета в честь Зои Космодемьянской появилась в России | 360°

Деньги 04 октября 2022, 18:27 Поделиться Telegram

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Viber Монета в честь Зои Космодемьянской появилась в России

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Центробанк выпустил серебряную монету с изображение Зои Космодемьянской. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По данным радиостанции «Говорит Москва», номинал монеты составил два рубля. Всего в России появится три тысячи экземпляров.

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Центробанк объявил монету законным средством платежа, поэтому ее будут обязаны принимать в любом месте.

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