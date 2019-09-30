Молочная продукция в России может подорожать в ноябре

Издание сослалось на данные комитета по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

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«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10-12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова», — считает заместитель главы комитета столичной торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В России уже есть система контроля молочных продуктов. Введение еще одной приведет к дополнительным расходам для бизнеса. Например, на закупку новой техники, внедрение нового ПО, найма персонала, который будет регистрировать каждую единицу товара и в одной, и во второй системе.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что нововведения могут спровоцировать рост цен в магазинах. Члены организации предложили правительству отложить запуск ЭВС. Они убеждены: отслеживания готовой молочной продукции с помощью данной системы бессмысленно с практической точки зрения.

Россельхознадзор сообщил, что ЭВС запустят 1 ноября.