Подсчитаны банки, которые могут лишиться лицензии

Учитывая темпы восстановления российских банков до уровня прошлого года, в ближайшие 12 месяцев как минимум 35 кредитных организаций могут лишиться лицензий. Текущий запас их прочности фактически исчерпан.

Такой вывод следует из составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» индекса здоровья банковского сектора.

«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — цитирует исследование агентство экономической информации «Прайм».

По мнению аналитиков, пока в текущей обстановке не наблюдаются ни точечное повышение устойчивости наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций, ни улучшения среднего значения качества по банковскому сектору. Следовательно, восстановление капитала до уровня 2018–2019 годов откладывается не менее чем на год.

Два года назад Центробанк отозвал лицензии у 57 финансовых организаций, в 2019 — 28 банков.

В этом году были отозваны лицензии у трех кредитных организаций. Последним пострадал Международный коммерческий банк (МКБ).