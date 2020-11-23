Подсчитаны банки, которые могут лишиться лицензии
Такой вывод следует из составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» индекса здоровья банковского сектора.
«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — цитирует исследование агентство экономической информации «Прайм».
По мнению аналитиков, пока в текущей обстановке не наблюдаются ни точечное повышение устойчивости наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций, ни улучшения среднего значения качества по банковскому сектору. Следовательно, восстановление капитала до уровня 2018–2019 годов откладывается не менее чем на год.
Два года назад Центробанк отозвал лицензии у 57 финансовых организаций, в 2019 — 28 банков.
В этом году были отозваны лицензии у трех кредитных организаций. Последним пострадал Международный коммерческий банк (МКБ).