«Могут какое-то время выпендриваться». Депутат назвал срок перехода Европы на рубли за газ

Европейские страны, которые планируют отказаться от российского газа, осенью все равно вернутся к полноценным поставкам и перейдут на оплату в рублях. Таким прогнозом депутат Госдумы Олег Матвейчев поделился с Ura.ru.

Парламентарий заявил, что если европейцы все же откажутся от голубого топлива, то ненадолго.

«Они могут какое-то время выпендриваться, пока у них в хранилищах есть газ», — пояснил депутат.

Матвейчев уточнил, что сейчас подземные газовые хранилища заполнены лишь на четверть.

«Они потом будут все равно покупать в рублях, по той схеме, которую мы предложили. В любом случае вернутся к осени», — предрек он.

При переходе на оплату в рублях Европа уже не сможет замораживать счета и арестовывать активы, ведь все они будут в России, отметил депутат.

Член думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в российские дела добавил, что положение Европы отягощает ситуация с урожаем и рост цен на продукты. На мировой рынок будут поставлять меньше, потому что не хватает удобрений.

«В любом случае там будет паника и все остальное», — подчеркнул он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее пригрозила Венгрии санкциями за согласие страны платить за российский газ в рублях.