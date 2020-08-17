Программа модернизации старых теплоэлектростанций (ТЭС) объемом 1,3 триллиона рублей, окончание которой запланировано к 2031 году, вызовет рост платежей россиян на 120% до 192 миллиардов рублей в год. Цена за 1 кВт•ч может вырасти на 40 копеек.

Эксперты консалтинговой компании Vygon Consulting сообщили газете «Коммерсант», что для населения мощность ТЭС покупается по специальным регулируемым договорам (РД), и от общей выручки ТЭС они составляют 35%. За 2022–2031 годах будут модернизированы более 44Гвт мощностей.

В результате двух отборов проектов модернизации с вводами 2022–2025 годах на 208 миллиардов рублей стало известно, что выручка на оптовом энергорынке только этих станций составит 124 миллиарда рублей у 2027 году. Из них 25 миллиардов рублей заплатит население, и 99 миллиардов — коммерческие потребители.

За счет увеличения РД для модернизируемых станций объем платежей населения в год будет расти в среднем на 6,8%. К 2031 году платежи могут вырасти на 60-70 миллиардов рублей, что приведет к росту конечных цен примерно на 40 копеек за 1 кВт•ч.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что фактическая стоимость ТЭС будет ниже прогнозов. Там также высказались против исключения объектов из проекта модернизации, во избежание перекрестного субсидирования.

В целом считаем, что постепенно цена на электроэнергию для населения должна приближаться к экономически обоснованным значениям, а помощь и поддержка должны оказываться за счет адресного прямого субсидирования «Совет рынка»

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) также назвали оценку экспертов «явно завышенной». В СПЭ высказались за адресную помощь нуждающимся, так как полностью исключить РД нельзя.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей энергии) предложили отказаться от программы модернизации старых мощностей, чтобы снизить нагрузку на предприятия и тарифы для населения.

Несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею экономический кризис, с 1 июля в Москве и Подмосковье, а также в других регионах, были увеличены платежи по тарифам ЖКХ — за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.