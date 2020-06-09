«Коронавирусные меры» поспособствовали модернизации бизнеса

Ограничительные меры из-за коронавируса не коснулись третьей части субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Мало того, некоторые из них смогли даже нарастить обороты и расширить клиентскую базу.

Проведенный Райффайзенбанком опрос собственников малого и среднего бизнеса показал, что подходящие к концу ограничительные меры ускорили цифровизацию малых компаний, стимулировали переход к иным форматам работы и разработку новых продуктов, пишет газета «Коммерсант». Опрос получил название «Малый бизнес-2020: до и после карантина».

Из опроса следует, что треть субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ограничительные меры вообще не коснулись. Более того, 2% компаний из их числа даже смогли в сложившейся ситуации увеличить клиентскую базу и нарастить обороты.

Однако большинство компаний (65%) все же понесли убытки, а также испытали другие негативные последствия введенных ограничений.

Для того, чтобы остаться «на плаву» 40% опрошенных предпринимателей перевели процессы и сотрудников в онлайн. При этом, опробованные во время ограничений стратегии могут быть актуальны для бизнеса и в дальнейшем, следует из данных опроса.