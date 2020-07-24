Модель из Самары составила прайс на отношения с ней

На повседневные ежемесячные расходы девушка озвучила сумму около 70 000 рублей в месяц. Также она добавила, что раз в полгода ей нужны деньги на определенные процедуры инъекционной косметологии, новый IPhone, украшения и путешествия.

«Когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот прайс и подумай, потянешь ли ты лямку», — заключила Чочиева.