Модель из Самары составила прайс на отношения с ней
Блогер и модель из Самары Танита Чочиева составила список финансовых требований к будущему партнеру. Об этом сообщил портал MyRussia.Life со ссылкой на страницу «ВКонтакте» девушки.
На повседневные ежемесячные расходы девушка озвучила сумму около 70 000 рублей в месяц. Также она добавила, что раз в полгода ей нужны деньги на определенные процедуры инъекционной косметологии, новый IPhone, украшения и путешествия.
«Когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот прайс и подумай, потянешь ли ты лямку», — заключила Чочиева.