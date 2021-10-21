МФО научились привлекать молодежь

Микро-финансовые организации (МФО) начали привлекать новую молодую аудиторию мобильным приложением. Число обращений растет и уже в 2022 году на мобильный сервис будет приходиться до трети заявок. Эксперты считают, что мобильное приложение создает дополнительные риски и для потребителей, и для самих МФО.

В исследования МФК «Займер», на которое ссылается газета «Коммерсант», сказано, что в январе–сентябре в МФО через мобильные приложения поступило почти 24% заявок на микрозаймы. В 2018–2019 годах показатель не превышал 10%. Скорее всего, в будущем году таким способом будет подаваться треть заявок.

Мобильное приложение чаще скачивают проверенные заемщики, оно позволяет экономить на маркетинге, эффективно удерживает качественных клиентов и привлекает молодую аудиторию. Привыкшие ходить в офисы клиенты будут постепенно «вымываться», а компании, работающие только офлайн уйдут с рынка.

МФО через мобильное приложение получает конкретную связь с заемщиком и получает о нем больше информации, что снижает риски для компании. С другой стороны, разработка сервиса может стоить около 20 миллионов рублей, а на его поддержку придется потратить 3-3,5 миллиона рублей ежегодно. Поэтому приложения есть только у четверти микро-финансовых организаций.

При использовании мобильных приложений компании смогут собирать о клиентах информацию, которая не нужна для оформления займа, но используется для рекламы и маркетинга. Помимо этого, увеличивается риск утечек данных пользователей из-за ошибок программного обеспечения. Его разработчики пока не особенно ориентируются в специфике этого рынка и зачастую сдают продукт с уязвимостями.

Госдума вскоре рассмотрит законопроект, обязывающий банки и МФО информировать клиентов об их показателе долговой нагрузки и опасности его превышения.