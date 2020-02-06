Мобильные операторы будут бороться с телефонными мошенниками

Система банка будет синхронизировать звонок, а оператор запрашивать информацию у кредитной организации, в действительности ли клиенту звонит их сотрудник. В случае, если нет, вызов пометят как рискованный, а банк предупредят.

Также будут сопоставлять информацию о местонахождении абонента с адресами колоний. Вызовы с их территорий пометят как потенциально опасные.

Отмечается, что система не будет блокировать вызов. Окончательное решение останется за банком.

Новая технология защиты уже проходит испытания. Если систему успешно внедрят, то транзакции по номерам мошенников не пройдут.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, на что направлена эта система.

«Участились случаи, когда на телефоны пользователей и операторов звонят различные категории граждан, — процитировало Кускова „Радио КП“. — Предлагают услуги, представляются сотрудниками банков. Разводят людей, получают секретную информацию. Взаимодействие операторов и банковских структур позволит улучшить эту ситуацию и исключить подобное развитие событий. Это убережет наших граждан от потери денежных средств».

По итогам 2018 года наиболее частым способом мошенничества была подмена телефонных номеров на официальные номера банков. Такие преступления составили 97% всех хищений с банковских карт.