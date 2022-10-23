Россиян предупредили о повышение стоимости тарифов на мобильную связь в 2023 году | 360°

Деньги 23 октября 2022, 02:30 Россиян предупредили о повышение стоимости тарифов на мобильную связь в 2023 году Профессор Чеглов: стоимость мобильной связи повысится в 2023 году Pixabay

Читать 360tv в

Российские сотовые операторы повысят стоимость тарифов на сотовую связь в следующем году с учетом инфляции в стране, заявил «Прайму» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Эксперт считает, что компании постараются «держать маржинальность» за счет абонентов, а не за счет привлечения иностранных инвесторов. По его словам, крупные операторы уже поделили отечественный рынок между собой. В городах давно работает качественная инфраструктура, а на ее развитие в сельской местности нужно финансирование. И речь идет о закупке импортных устройств.

Реклама

«Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования», — подытожил Чеглов.

Реклама

Ранее министерство промышленности и торговли России обратилось к отечественным предприятиям. Их сотрудников попросили не пользоваться иностранными мессенджерами. Такой шаг может помочь обеспечить кибербезопасность в условиях новых вызовов.