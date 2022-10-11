Мобилизованным предложат единожды простить долги за ЖКУ | 360°

Деньги 11 октября 2022, 06:23 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным предложат единожды простить долги за ЖКУ Законопроект об однократном списании долгов мобилизованных за ЖКУ внесут в Госдуму РИА «Новости»

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Призванным по частичной мобилизации россиянам предложат списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а не только отменить начисление пеней. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известия».

Авторы предложили изменить статью 159 Жилищного кодекса России, а именно ввести единовременную выплату для погашения долгов за ЖКУ и взносов на капремонт. Новую меру распространят на разные категории граждан, но в первую очередь на мобилизованных и добровольцев. Если сейчас субсидии не положены тем, кто уже имеет долги, то новую выплату дадут независимо от этого обстоятельства.

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В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ посчитали, что такая помощь дополнит норму о кредитных каникулах для мобилизованных, а в Торгово-промышленной палате России предложили переводить деньги напрямую организациям ЖКХ и не злоупотреблять поддержкой, выплачивать субсидию в крайнем случае.

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Деньги выделят из региональных бюджетов. Точных подсчетов пока нет. Независимый эксперт по ЖКХ Егор Клопенко предположил, что общая сумма субсидий составит 1% от общего долга, то есть порядка семи—восьми миллиардов рублей.

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