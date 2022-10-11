Мобилизованным предложат единожды простить долги за ЖКУ | 360°

Все новости

Общество

11 октября 2022, 07:16

Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны «Северянин»

Спецоперация

11 октября 2022, 07:13

Украинские боевики атаковали населенные пункты ДНР

Реклама

Деньги

11 октября 2022, 06:39

Мобилизационный набор подешевел до 7 тысяч рублей

Деньги

11 октября 2022, 06:23

Мобилизованным предложат единожды простить долги за ЖКУ

Власть

11 октября 2022, 05:58

Россия никому не угрожала применением ядерного оружия — Рябков

Общество

11 октября 2022, 05:32

Россиянам назвали способы вычисления фейка в Сети

Эксклюзив

11 октября 2022, 05:30

Неуязвимый, маневренный и прорывной. Почему ВСУ стоит бояться появления российского танка Т-14 «Армата»

Мир

11 октября 2022, 05:22

США предупредили о приближении к «красной линии» из-за помощи Украине

Общество

11 октября 2022, 05:21

Охрану мостов усилили во Владивостоке после теракта в Керченском проливе

Деньги

11 октября 2022, 06:23

Мобилизованным предложат единожды простить долги за ЖКУ

Законопроект об однократном списании долгов мобилизованных за ЖКУ внесут в Госдуму

Читать 360tv в

Призванным по частичной мобилизации россиянам предложат списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а не только отменить начисление пеней. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известия».

Авторы предложили изменить статью 159 Жилищного кодекса России, а именно ввести единовременную выплату для погашения долгов за ЖКУ и взносов на капремонт. Новую меру распространят на разные категории граждан, но в первую очередь на мобилизованных и добровольцев. Если сейчас субсидии не положены тем, кто уже имеет долги, то новую выплату дадут независимо от этого обстоятельства.

Реклама

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ посчитали, что такая помощь дополнит норму о кредитных каникулах для мобилизованных, а в Торгово-промышленной палате России предложили переводить деньги напрямую организациям ЖКХ и не злоупотреблять поддержкой, выплачивать субсидию в крайнем случае.

Реклама

Деньги выделят из региональных бюджетов. Точных подсчетов пока нет. Независимый эксперт по ЖКХ Егор Клопенко предположил, что общая сумма субсидий составит 1% от общего долга, то есть порядка семи—восьми миллиардов рублей.

ЖКХ

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама