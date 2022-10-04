Частичная мобилизация в РФ: какие льготы полагаются | 360°

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Закон о кредитных каникулах для мобилизованных рассмотрят в Совфеде

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным и участникам спецоперации

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Мобилизованные граждане, участники спецоперации и члены их семей смогут получить кредитные каникулы. Они будут распространяться на потребительские и ипотечные кредиты и займы. Такой закон рассмотрит Совет Федерации, сообщило РИА «Новости». Ранее его поддержали профильные комитеты палаты.

Уточненная редакция позволяет предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ и участвующим в спецоперации.

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Отсрочить платежи можно будет на срок мобилизации или контракта, увеличенный на 30 дней. Также льготный период будет продлеваться, если военнослужащий находится в госпитале в связи с ранением, травмой или контузией.

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За кредитными каникулами смогут обратиться также члены семей мобилизованных, включая супругов.

Если во время освобождения от уплаты кредита наступит гибель военнослужащего или он получит инвалидность I группы, то займ будет списан целиком, его не будут ни на кого перекладывать.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Авторы:

Кредиты

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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