Мобилизационный набор подешевел до 7 тысяч рублей | 360°

Деньги 11 октября 2022, 06:39 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизационный набор подешевел до 7 тысяч рублей «Чек Индекс»: мобилизационный набор вещей и снаряжения подешевел на 7% РИА «Новости»

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Стоимость мобилизационного набора, то есть базового набора вещей и снаряжения, которое понадобится призванным, сократилась на 7%. Сейчас сборы в армию обойдутся в 7009 рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Специалисты сравнили траты россиян на этот мобилизационный набор за две пары выходных — 24–25 сентября и 8–9 октября. Эти суммы зависели не только от цен в магазинах, но и от наличия таких предметов у покупателей до объявления частичной мобилизации, личных предпочтений, финансовых возможностей семьи.

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Оказалось, расходы сократились на 7%, и теперь набор мобилизованного стоит 7009 рублей. Больше всего подешевели мультитулы, на 27%, до 1329 рублей. Средний чек на комплект одноразовых автономных грелок сократился на 19%, до 459 рублей. Батарейки подешевели на 17%, до 224 рублей, фонарики на 11%, до 599 рублей, а термобелье на 6%, до 1190 рублей.

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Есть позиции, которые наоборот подорожали. Например, ценник на походные сидушки увеличился на 24%, до 476 рублей, кусковое мыло на 19%, до 204 рублей, тактические перчатки на 16%, до 1125 рублей, подшлемники на 7%, до 578 рублей и некоторые другие товары.

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