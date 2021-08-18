Многодетным семьям из ЯНАО вручили сертификаты на деньги вместо земли

У многодетных семьей из города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) появилась возможность получить денежные сертификаты вместо положенного участка земли. Документы парам вручил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Многие семьи выставляют полученные участки земли на продажу, а не строят жилище на полученной территории. Именно поэтому губернатор предложил выдавать многодетным родителям деньги вместо участков. Сумма выплат зависит от категории, в которую попадают северяне. Семья Хохловых получила сто тысяч рублей.

«У нас ипотека есть. Это большой вклад в ее погашение, очень нам на руку. Особенно для многодетных это большой плюс», — рассказали Юрий и Людмила Хохловы.