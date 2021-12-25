Финансовые инструменты под рукой. Как приложение банка МКБ улучшает жизнь клиентов

Буквально несколько лет назад банки воспринимались только как безопасное хранилище и место приумножения капитала. Сегодня финансовые организации оказывают услуги и создают сервисы, которые упрощают жизнь и экономят время своих клиентов. Для этого они постоянно улучшают свои мобильные приложения. Через них можно не только перевести деньги, но и открыть счет, погасить кредит, оплатить покупки и получить график расходов и доходов.

Банк МКБ внимательно прислушивается к пожеланиям своих клиентов и постоянно обновляет сервисы своего приложения, чтобы клиентам было еще удобнее и проще пользоваться финансовыми инструментами, которые всегда находятся под рукой.

«Мы смотрим на клиента, чтобы понять, какой подход ему был бы удобен. В этом направлении мы двигаемся. Мы слышим клиента и стараемся предоставить ему тот или иной сервис. Мы легко переводим деньги по номеру телефона, вне зависимости от того, в каком банке открыт счет», — рассказал первый вице-президент по цифровизации и инновациям банка МКБ Андрей Макаров.

Россияне в отличие от жителей других стран пользуются банковскими приложениями очень активно. Более 75% платежей в стране проводится без наличных средств.

Источник фото: телеканал «360»

По данным банка МКБ, в 2021 году объем онлайн-операций, совершаемых клиентами, увеличился более чем на 40%. Для людей стало элементарным осуществить перевод средств между своими счетами в мобильном приложении или со своей карты на карту другого пользователя, оплатить покупки с помощью мобильного телефона — и все это с помощью приложения.

Через него клиенты могут открыть до пяти накопительных счетов с привязкой к определенным целям. К примеру, отложить деньги на путешествие во время отпуска или на покупку давно понравившейся вещи.

Для открытия накопительного счета достаточно в разделе приложения «Оформить» выбрать раздел «Цель» и «Открыть счет». Срок и желаемую сумму, которую хочется получить в конце, клиент задает самостоятельно. Банк определит ежемесячный перевод и увеличит его по ставке до 7,75% годовых.

Через приложение банка МКБ можно рассчитать ставку по ипотеке, погасить кредит, снять проценты со счета. Теперь не нужно никуда ходить и стоять в очереди. Все вопросы можно решить с оператором прямо в приложении. Сотрудники банка доступны в круглосуточном режиме.

Источник фото: телеканал «360»

Клиенты банка МКБ могут оплачивать товары по QR-коду, задавать шаблоны обязательных платежей. К примеру, оплату интернета, мобильного телефона или коммунальных услуг.

Цифровизация коснулась и автомобилистов. Теперь все документы на машину хранятся в «Гараже» — специальной вкладке мобильного приложения. Там можно настроить автоматическую оплату штрафов, пополнять транспондер для проезда по платным трассам и даже записаться в автосервис. Но на этом банк МКБ не останавливается и продолжает развивать свое приложение.

«Мы активно ищем стартапы как внутри, так и во вне. Недавно провели акселератор МКБ-реактор, где все стартапы могли к нам прийти и мы с удовольствием помогали внедрить их сервис в нашу инфраструктуру. Сейчас мы это будем делать на ежемесячной основе. Мы верим, что будущее за партнерскими проектами. Я уверен, что в ближайшем будущем вы увидите разные проекты, где на базе инфраструктуры МКБ будут созданы новые платежные сервисы», — поделился первый вице-президент по цифровизации и инновациям банка МКБ Андрей Макаров.

Новые внедренные сервисы еще больше упростят жизнь клиентам банка МКБ. В организации отметили, что новые продукты подстроят под каждого пользователя приложения.