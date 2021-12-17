МКБ рассказал, как приумножить деньги без рисков

Ничего не делать и получать деньги — хоть раз в жизни об этом мечтал каждый. Теперь это можно воплотить в реальность. Московский кредитный банк (МКБ) увеличил доход накопительного счета для новых и действующих клиентов. Ставка сейчас 7,75% годовых.

Накопительный счет — это безрисковый финансовый инструмент, доступный абсолютно всем: от студентов и до пенсионеров. Об этом рассказал руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. Такой счет помогает без рисков приумножить денежные средства.

Доходность по этому продукту зависит от ситуации на финансовом рынке.При повышении ключевой ставки большинство игроков изменяют ставки по самому накопительному счету, что позволяет клиенту получать большую выгоду, ничего при этом не делая.

Понять, что из себя представляет этот финансовый продукт, поможет сравнение накопительного счета с цветочным горшком. Если опустить в плодородную почву луковицу, то начинают расти стебли, на которых появляются цветочные бутоны. Так же происходит и с накопительным счетом: луковица, которую опустили в горшок — это первоначальная сумма вложений, почва — процентная ставка, а бутоны — итоговая сумма.

Если продолжить сравнение, то цветы можно удобрять — пополнять счет на любую сумму и в удобное время. Это позволит увеличить доход по счету. Так же можно снимать деньги без потери процентов.

Рассмотрим это в цифрах. Накопительный счет со ставкой 7,75%: например, вкладываем 250 тысяч рублей на 12 месяцев. За это время пассивный доход будет 19 375 рублей.

«Мы своим клиентам предлагаем один из лучших продуктов на рынке, позволяющий получать максимальную доходность в размере 70-75% годовых», — отметил Охорзин.

Для этого клиенту необходимо выполнить всего два условия: разместить сумму в размере до 750 000 рублей, а также пользоваться картой банка с оборотом 20 000 рублей в месяц. Это позволит клиенту получать еще дополнительную доходность и выгоду.

Если сумма на счете превышает 750 тысяч рублей или операции по карте за месяц отсутствуют — для клиентов действует минимальная ставка 5,75%. Посчитаем, каким будет доход при минимальной ставке. Все те же 250 тысяч вкладываем на 12 месяцев. В итоге получаем 14 375 рублей. Неплохо, учитывая, что это пассивный доход. Единственное, что нужно сделать — открыть накопительный счет в офисе банка или через мобильное приложение «МКБ Онлайн».

Через приложение можно открыть до пяти накопительных счетов и привязать их к определенным целям. Например, на путешествие или новую машину. В этом случае процентная ставка будет начисляться из расчета совокупного остатка на всех счетах. Так что накопительный счет поможет не только сохранить сбережения, но и приумножить вложения.