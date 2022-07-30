МКБ начал прорабатывать возможность выпуска карт UnionPay

Российские банки МКБ и ДОМ.РФ войдут в число организаций, которые будут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, сообщили «Известия» со ссылки на представителей банков.

В МКБ уже прорабатывают возможность выпуска таких карт, а ДОМ.РФ начнет эмиссию UnionPay в 2023 году. Финансовый продукт будет совместным с картой «Мир». По словам вице-президента российской Ассоциации банков Алексея Войлукова, китайская система может занять до 8% рынка платежных карт в РФ.

UnionPay получила статус международной в 2005 году. Россияне могут заказать такие карты в Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке и других. Ранее СМИ сообщили о подготовке Центробанка к отмене торгов на бирже иностранной валютой.