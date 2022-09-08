Мишустин объяснил, как Россия справилась с санкциями | 360°

Деньги 08 сентября 2022, 12:52 Поделиться Telegram

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Viber Мишустин объяснил, как Россия справилась с санкциями Премьер-министр РФ Мишустин: финансовая политика России нивелировала эффекты санкций РИА «Новости»

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Ответственная финансовая политика России позволила нивелировать эффекты санкций. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

«Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября это 0,5%. Инфляция — 13-14%, она точно не за 30% ушла», — заявил он.

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Таким образом, ответственная финансовая политика позволила уменьшить действие всех этих эффектов, а также спланировать на долгое время необходимые решения для поддержки экономики и россиян.

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Ранее Мишустин перечислил факторы финансовой стабильности России. Среди них — создание Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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