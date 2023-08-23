Деньги 23 августа 2023, 16:16 Мишустин заявил об увеличении доли поступлений в бюджет из несырьевых секторов Мишустин указал на рост доли поступлений в бюджет из несырьевых секторов Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

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Несырьевые сектора экономики занимают все большую долю в федеральном бюджете России. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«Продолжается рост доли поступлений из несырьевых секторов. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с первым кварталом. На них приходится уже почти три из каждых четырех рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость», — отметил он.

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«Как и говорил президент, ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — добавил Мишустин.

Мишустин уточнил, что бюджетная устойчивость позволит России решать поставленные задачи по развитию страны и продолжить финансирование медицинских и социальных программ.

Ранее глава правительства утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2024 году, сообщил «Царьград». Майские выходные в соответствии с документом пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.