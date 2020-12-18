Мишустин утвердил правила компенсации хлебопекарным предприятиям

«Размер возмещения составит две тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что небольшие предприятия, которые производят порядка 15 тонн хлеба в сутки, получат примерно один миллион рублей за месяц работы. Большим фабрикам, суточный объем продукции которых составляет от 60 тонн, выплатят более 3,6 миллиона рублей.

9 декабря президент России Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты. 15 декабря Мишустин подписал несколько постановлений для стабилизации ситуации на продовольственном рынке.